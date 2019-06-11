Justin Bieber ve Tom Cruise arasında ‘tarikat savaşı’ mı var?

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Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, kendisiyle kafes dövüşünde kapışması için ABD’li oyuncu Tom Cruise'a meydan okurken, kafaları karıştıran çağrının arkasında tarikat savaşı olduğu iddia edildi.

ABD’de popüler olan karma dövüş sanatları organizasyonu Ultimate Fighting Şampiyonası’nın (UFC) meşhur sekizgen ringinde Tom Cruise ile dövüşmek istediğini söyleyen Justin Bieber, Twitter hesabından çağrı yaptı.

Bieber “Tom, eğer bu maça çıkmazsan korkaksın ve bu utancı asla unutturamazsın" dedi.

Bieber, paylaşımda UFC’nin Başkanı Dana White’ı da etiketledi. Eski UFC tüy sıklet ve hafif sıklet şampiyonu İrlandalı karma dövüş sanatları ustası Conor McGregor da tartışmaya dahil oldu.

McGregor, “Eğer Tom Cruise bu meydan okumayı kabul edecek kadar erkekse, (şirketim) bu karşılaşmaya ev sahipliği yapmaya hazır. Cruise'ın filmlerdeki gibi böyle bir dövüşe cesareti var mı? Bekleyip göreceğiz” dedi.

Kanadalı pop yıldızı Bieber 25 yaşında, Tom Cruise ise 56 yaşında. Ancak Görevimiz Tehlike serisi gibi aksiyon filmlerinde oynayan Tom Cruise, tehlikeli sahnelerde dublör kullanmamasıyla biliniyor.

Tom Cruise, Justin Bieber'in teklifiyle ilgili sessizliğini korusa da konu sosyal medyada çok konuşulanların arasına girdi bile.

22 Haziran’da gerçekleştirilmesi beklenen UFC öncesi Justin'in niye böyle bir çağrıda bulunduğu bilinmese de iddialar arasında tarikat savaşı var.

Hillsong Kilisesi'nin reklam yüzü olan Justin'in söz konusu kilisenin adını duyurmak için Scientoloji Tarikatı'nın en tanınmış ismi Tom Cruise'a sataştığı öne sürülüyor.