Kraliçe’nin sarayını fareler bastı

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İngiltere’de Kraliçe 2’nci Elizabeth’in yaşadığı Londra’daki Buckingham Sarayı’nda fare alarmı verildi.

İngiliz The Sun gazetesine ismi gizli kalmak şartıyla konuşan bir Buckingham Sarayı görevlisi mutfakta farelerin dolaştığının görüldüğünü söyledi.

Kraliçe 2’nci Elizabeth’in de fareleri gördüğünde “şoke olduğu” belirtildi.

Kaynak, Westminster Belediyesi Belediyesi'nden bir ekibin ilaçlama yaptığını ve personele temel eğitim verildiğini belirtti.

Çalışanlar, dolaplardan yiyecek artıklarını ve kırıntılarını en iyi şekilde temizleyerek sorunun nasıl en aza indirileceği konusunda eğitiliyor.

Geçen yıl İngiltere'de genetik mutasyona uğramış, zehre karşı koruyan DNA'lara sahip "süper lağım fareleri" ortaya çıkmıştı. İngiliz Haşere Kontrol Derneği sözcüsü, kemirgenlerin normalde kendilerine verilen zehre bağışıklık kazandığını itiraf etmişti. Küçük bir kedi büyüklüğüne kadar ulaşabilen bu fareleri öldürmek için daha kuvvetli zehirlere ihtiyaç duyuluyor.