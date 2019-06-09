Vietnamlı oyuncuya kıyafeti nedeniyle soruşturma

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Geçtiğimiz ay katıldığı Cannes Film Festivali'nde giydiği elbise yüzünden ülkesinde hedef haline gelen Vietnamlı oyuncu Ngoc Trinh’e soruşturma açıldı.

Cannes Film Festivali'nde kırmızı halı üzerinde yürüyen ve poz veren Ngoc Trinh, elbisesiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Görüntülerin arından Vietnam hükümeti, bu cesur kıyafeti beğenmediklerini ve 29 yaşındaki oyuncuya ceza vereceklerini duyurdu.

Ülkenin Kültür, Spor ve Turizm Bakanı Nguyen Ngoc Thien açıklamalarda bulundu.

Thien, “Kıyafeti uygun değil, saldırgandı ve kamuoyunda huzursuzluk yarattı. Yetkililere görev verdim ve bu konuyla ilgili soruşturma başlatıldı” dedi.

Bazı Vietnamlı sosyal medya kullanıcıları bakanın açıklamalarına karşı çıkarken kimileri ise destekledi.