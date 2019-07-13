Prenses Diana’nın sweatshirt'üne 47 bin euro

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Prenses Diana’nın sweatshirt'ü RR Auction Müzayede Evi'nde düzenlenen açık artırmayla 47 bin euroya alıcı buldu.

İngiltere kraliyet ailesinin en sevilen üyelerinden biri olan Prenses Diana, yaşadığı dönemde stiliyle tarihe adını yazdırdı.

Prenses Diana'nın uzun kollu pamuklu kazağı Amerika merkezli RR Auction Müzayede Evi'nde düzenlenen açık artırmada 47 bin euroya satıldı.

Prenses Diana 1997'deki trajik kazadan birkaç ay önce sweatshirt'ünü yakın arkadaşı ve uzun süredir kişisel antrenörü olan Jenni Rivett'e hediye etmiş, hediyesine "Sevgili Jenni, Diana'dan sevgiler, Diana, x" notunu düşmüştü.

Prenses Diana’ya ise 'Virgin Atlantic' yazılı sweatshirt, Richard Branson tarafından hediye edilmişti. Sweatshirt'ün hiç yıkanmadığı belirtiliyor.

Prenses Diana, spor salonuna gittiği zamanlarda Virgin Atlantic yazılı sweatshirt'ü giyerek medyanın ilgisini azaltmaya çalışıyordu. Diana geliştirdiği taktikle medyanın ilgisini üzerinden çekerken, dünyada odaklanacak çok daha önemli konuların olduğunu düşünüyordu.

Prens Charles'ın ilk eşi, Prens William ve Prens Harry'nin annesi olan Prenses Diana, 1992 yılında Prens Charles ile boşandı.

Galler Prensesi Diana, 1997 yılında, sevgilisi Dodi Al Fayed'le birlikteyken Paris'te geçirdiği trafik kazası sonucu 36 yaşında hayatını kaybetti.