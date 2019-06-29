Eva Longoria: Sınırların ayırdığı aileler konusuna yöneldim

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ABD’li oyuncu Eva Longoria, “Oğlumun doğumuyla ülke sınırları nedeniyle ayrı düşen aileler konusuna yöneldim Mülteci yasaları nedeniyle dağılan aileleri yeniden bir araya getirmeliyiz” dedi.

Dünyaca ünlü oyuncu Eva Longoria, Parents Magazine’ e konuk oldu.

Doğum yaptıktan sonra mesleğine ara vermeyen Eva Longoria, “Hollywood baskısını hissetmedim. Altı hafta sonra işimin başındaydım” dedi.

Bir yaşındaki oğlu Santiago ile kamera karşısına geçen 44 yaşındaki aktris, “Oğlumun doğumuyla ülke sınırları nedeniyle ayrı düşen aileler konusuna yöneldim. Santiago’nun kollarımdan alındığını düşünemiyorum. Mülteci yasaları nedeniyle dağılan aileleri yeniden bir araya getirmeliyiz” şeklinde konuştu.

Anne olduktan sonra yaşanan Hollywood baskısını hissetmediğini belirten Longoria, “Birçok kadın, doğumdan sonra artık seksi rolleri alamayacağını ya da zayıflayana kadar ara vermesi gerektiğini düşünür. Ben altı hafta sonra işime döndüm. Emzirdiğim için, zor bir süreçti. Ama Santi bize yardım etti, her şeyi kolaylaştırdı” dedi.