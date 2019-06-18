KDP’li Xoşnaw: Taraflar hükümetin bir an önce kurulması konusunda ciddi

K24 - ERBİL

Kürdistan Parlamentosu Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Grup Başkanı Umed Xoşnaw, yeni hükümete katılacak siyasi partilerin, kabinenin bir an önce kurulması konusunda ciddi olduklarını söyledi.

K24’e konuşan Kürdistan Parlamentosu KDP Grup Başkanı Umed Xoşnaw, dün yeni hükümet kabinesini oluşturmakla görevlendirilen Mesrur Barzani’nin Süleymaniye’de yaptığı görüşmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yeni hükümete katılacak siyasi partilerin, kabinenin bir an önce kurulması konusunda ciddi olduklarını belirten Umed Xoşnaw, “Görüşmeler olumluydu ve taraflar ciddiydi” dedi.

Yeni hükümete katılacak siyasi partilerin bakan adaylarının CV’lerini vermeye başladığını belirten KDP’li Xoşnaw, “CV’lerin teslim edilmesi için belirlenen bir süre yok” ifadelerini kullandı.

MESRUR BARZANİ: ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER YAPTIK

Yeni hükümet kabinesini kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani, Süleymaniye’de önemli toplantılar gerçekleştirdiğini belirtti.

Siyasilerle önemli görüşmeler yaptıklarını dile getiren Mesrur Barzani, şunları ifade etti:

“Bugün Süleymaniye’de siyasilerle önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Liderleri, ortak görevimizin aciliyetini tanımaya ve Kürdistan halkının meşru ihtiyaçlarını karşılayacak kapsayıcı bir hükümet konusunda bizimle birlikte hareket etmeye davet ettim.”

Mesrur Barzani dün, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Kürdistan Sosyalist Demokrat Partisi’yle (KSDP) yaptığı görüşmelerin ardından, Goran’la bir araya geldi.

Görüşme sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Mesrur Barzani, “Kabineyi zamanında kuracağımızdan umutluyum. Bütün görüşmelerde bu görüşü aktardım” dedi.