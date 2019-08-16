Çin’den Hong Kong'a askeri müdahale tehdidi

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Çin, Hong Kong’da hafta sonu artması beklenen protestolara karşı askeri müdahale tehdidinde bulundu.

Çin’in Hong Kong’daki protestoları askeri yöntemlerle kontrol altına alacağı yönündeki endişeler artıyor.

Çin devleti kontrolü altındaki Global Times gazetesinde yayınlanan bir başyazıda “Pekin Hong Kong’daki olaylara şiddetle müdahale etme kararı almadı. Ancak bu opsiyon Pekin için açık bir şekilde duruyor“ ifadesi yer altı.

Makalede ayrıca Hong Kong sınırında yaşanan askeri hareketliliğin “asilere karşı açık bir uyarı“ olduğu ifade edildi. Hong Kong yönetiminin yasaları kendi gücüyle koruyamaması durumunda merkezi hükümetin mutlaka direk tedbirler uygulayacağı belirtilen yazı, hafta sonu artması beklenen protestolara karış bir tehdit olarak değerlendirildi.

Çin güvenlik güçleri Hong Kong’a sınır olnam Shenzhen kentinde tatbikata başladı. Çin’de silahlı polisler olarak anılan yarı askeri birliklerin statlarda toplandığı gözlemlenirken, Çin televizyonu da bu kentte yapılan tatbikatlardan söz etti. Reuter Ajansı tarafından verilen bilgiye göre Shenzhen Statı çeveresinde yüzler askeri araç ve su sıkıcı araç gözlemlendi.

Öte yandan Çin’in Londra Büyükelçisi Liu Xiaoming ise yaptığı açıklamada Hong Kong’daki gösterilerin kontrol edilemez hale gelmesi durumunda merkezi hükümetin “eli kolu bağlı olarak olayları izlemeyeceğini“ söyledi.