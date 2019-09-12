BM’den Afrin raporu: Hak ihlalleri var

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BM'nin Rojava'nın Afrin kentiyle ilgili raporunda ağır hak ihlalleri yaşandığına yer verildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye’de ve Afrin’de Ocak ile Temmuz 2019 dönemi içinde meydana gelen insan hakları ihlallerini içeren “Suriye Arap Cumhuriyeti Bağımsız Uluslararası Araştırma Komisyonu Raporu”nu yayınlandı.

BM Suriye Soruşturma Komisyonu yayınladığı son raporda, Rojava’nın Afrin kentinde bulunan Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) bağlı silahlı grupların hak ihlallerinde bulunduğu belirtilerek, sivil halka yönelik kaçırma ve işkence sonucu öldürme olaylarının meydana geldiği kaydedildi.

Raporda, Afrin’de güvenli bir ortamın olmadığı, güvensizlik durumunun hem ekonomik hem de siyasi nedenlere dayandığı belirtildi.

Komisyona fidye için kaçırılma başta olmak üzere çok sayıda insan hakları ihlaliyle ilgili şikayetler geldiği belirtildi.

Kaçırılma olaylarının çoğunun ÖSO’ya bağlı silahlı guruplar tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi.

Yine raporda, silahlı grupların burada çok sayıda sivil insanı kaçırdığı ve çok sayıda kişinin de işkenceler sonucunda hayatını kaybettiği ifade edildi.

BM’nin Suriye Soruşturma Komisyonu son raporda, Afrin’de bulunan silahlı grupların bölgeyi kendi aralarında paylaştığı ve burada yasal kurallarının kalmadığı belirtildi.

Rapor, ÖSO’ya bağlı silahlı grupların sivil halka yönelik baskılarının devam ettiği, kaçırma olaylarının sürdüğü ve çok sayıda sivilin de işkence yapılarak öldürüldüğü vurgulandı. Rapor işkencelerle öldürülen sivil halkın çoğunun Kürt olduğu aktarıldı.

BM raporunda ayrıca, çok sayıda doktor ve iş insanın da öldürüldüğü belirtildi.

Raporda, Afrin’de yaşayan çok sayıda mağdurdan gelen şikayetlerde askeri polis ve Türk yetkililerin kontrolünde olan tarafların bölgede çözüm sağlamak için isteksiz oldukları belirtildi. “Türk makamların silahlı grupların suistimallerini kontrol etme konusunda istekli olduklarına dair hiçbir kanıt sağlayamadık" denildi.

Afrin’den K24’e gelen bilgilere göre, şimdiye kadar 40 sivil Kürt silahlı gruplar tarafında işkenceyle öldürüldü.

Son olarak 30 Ağustos’ta kaçırılan Afrinli Muhammed Henif Hüseyin 8 Eylül’de işkenceler sonucunda öldürülmüştü.

AFRİN OPERASYONU

21 Ocak 2018’de operasyonlara başladığı, 18 Mart’ta da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO’nun, “Zeytin Dalı” operasyonu kapsamında Afrin’e girmişti.

Bölgede, ÖSO’nun sivil halka yönelik işkence, kaçırma ve fidye isteme faaliyetleri devam ediyor.

Silahlı gruplar, Afrin’i ele geçirdikten sonra yağma olaylarına başlamış ve bölüşme sorun olunca aralarında çatışmalar meydana gelmişti.

Öte yandan, Suriye'nin çeşitli bölgelerden getirilen Araplar, Afrin ve çevresine yerleştirilmişti. Ayrıca Afrin’de bulunan ÖSO üyelerinin sivil halka işkence yaparken çekilen görüntüler yayımlanmıştı.