Pentagon: Güvenli bölge için daha çok asker gönderilecek

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ABD Savunma Bakanlığı Sözcülerinden Binbaşı Sean Robertson, Rojava’da planlanan ‘güvenli bölge’ ile ilgili yaptığı açıklamada, askerlerin geri kalanının yakında Türkiye'ye gideceğini söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcülerinden Binbaşı Sean Robertson, güvenli bölge konusunda TRT’ye yazılı açıklamada bulundu.

Sözcü Robertson, "Türkiye'deki askeri yetkililer NATO müttefikimiz ile koordinasyon halinde. Bu koordinasyonu desteklemek için yakın zamanda daha fazla askeri personel Türkiye'ye intikal edecektir" ifadelerine yer verdi.

Binbaşı Robertson, intikal tarihi ve askerlerin sayısı hakkında ayrıntı vermedi.

Robertson, Türkiye sınırında oluşturulacak güvenlik mekanizması ile Rojava’da terör örgütü DAİŞ'in yeniden ortaya çıkmasını engellemenin amaçlandığını belirtti.

Sean Robertson ayrıca, NATO müttefiki ve küresel koalisyonun bir parçası olan Türkiye ile DAİŞ'i yok etmek için birlikte çalışmaya bağlı olduklarını ve Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını ciddiye aldıklarını da kaydetti.

İki gün önce Urfa'da ABD ile Türkiye arasında varılan mutabakat sonrası kurulan 'Müşterek Harekat Merkezi'nde görevlendirilecek ilk Amerikan askerleri kente ulaşmıştı.

Dün bazı medya organlarında ABD ile Türkiye arasında gerçekleşen ve NATO’nun 6 üst düzey komutanının da katıldığı toplantıda, ‘güvenli bölge’nin 5 kilometre derinlik, 100 kilometre genişlikte olması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

ABD İLE TÜRKİYE ‘GÜVENLİ BÖLGE’ MUTABAKATI

ABD ve Türkiyeli yetkililer, Ankara’da geçtiğimiz hafta gerçekleştirdikleri görüşmede konuyla ilgili anlaşmaya varmıştı.

Türkiye Savunma Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada ABD askeri yetkilileriyle görüşmelerin tamamlandığı ve şu konularda mutabakat sağlandığı açıklanmıştı:

-Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması.

-Bu çerçevede güvenli bölge tesisinin ABD ile koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezinin en kısa zamanda kurulması.

-Güvenli bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması.