FOTO - Romanya'nın Bağdat Büyükelçiliği’nde yangın

Eski KYB kalmadı, KYB yeniden yapılandırılmalı

Teslim etmek gerekir ki KYB, hatırlayamayacağımız bir tarihte kongre denilmeyecek bir kongre yaptı. O kongrede de lider kadronun bir kesimi özellikle de Celal Talabani, Noşirvan Mustafa, Kemal Fuad, Kemal Hoşnav gibi KYB yöneticileri kongrede seçime katılmadılar. Doğrudan seçilmiş oldular.