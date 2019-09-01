FOTO - Romanya'nın Bağdat Büyükelçiliği’nde yangın

K24 - BAĞDAT
Romanya’nın Bağdat Büyükelçiliği’nde yangın çıktı.
Bağdat’ın Aresat mahallesinde bulunan Romanya Büyükelçiliği’nde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Saad Maen, itfaiye ekiplerinin büyükelçilik binasına gidip, çalışanları tahliye ettiğini bildirdi.
Büyükelçiliğin bulunduğu bölgede, bazı şirketlerin yanı sıra sivillere ait evler de bulunuyor.
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