IRAK - Sadr destekçileri ve göstericiler çatıştı

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Irak'ın orta ve güneyindeki vilayetlerde Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı kişiler ile göstericiler arasında çatışma çıktı.

Irak'ın güneyindeki Necef kentinde, Sadr'a bağlı "Mavi Şapkalılar" isimli grup, gösteri alanına gelerek, eylemcilerden genel grev nedeniyle kapatılan okullar ve diğer devlet kurumlarının açılmasını istedi. Göstericilerin genel greve devam edilmesi konusunda ısrar etmesi üzerine Sadr'a bağlı kişiler eylemcilere ateş açtı. Mavi Şapkalılar, daha sonra protestocuları gösteri alanından uzaklaştırarak kapalı olan yolları trafiğe açtı.

Babil'de de Sadr yanlısı grup kentteki göstericilerden alanları boşaltmalarını istedi. Protestocuların gösteri alanlarını terk etmemesi üzerine iki taraf arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Zikar vilayetinde de "Mavi Şapkalılar" adı verilen Sadr destekçisi grup, güvenlik güçleriyle birlikte genel grev nedeniyle kapalı bulunan bazı devlet kurumları ile göstericilerin kapattığı yolları trafiğe açtı.

Mukteda es-Sadr, dün yaptığı açıklamasında, "gösterilerin barışçıl seyrine dönmesi" için kendisine bağlı "Mavi Şapkalılar" isimli gruba, "okul ve üniversitelerle protestocuların kapattığı yolların açılması için güvenlik güçleriyle işbirliği yapma" çağrısında bulunmuştu.

"Mavi Şapkalılar" isimli grup, Bağdat'ın yanı sıra ülkenin orta ve güney vilayetlerinde sokağa inerek Sadr'ın çağrısını yerine getirmeye çalışıyor.

MAVİ ŞAPKALILAR KİMDİR?

Sadr, gösteriler başladıktan kısa süre sonra protestocuları korumaları ve gösteri alanlarında güvenliği sağlamaları için "Mavi Şapkalılar" adı verilen bir grup oluşturmuştu. Mavi Şapka takan bu kişiler, bir süre gösteri alanlarında bulunmuş ve oraların güvenliğini sağlama görevi üstlenmişti.

Ancak bunlar daha sonra Sadr'ın çağrısı üzerine gösteri alanlarından çekilmişti.

Irak'ta göstericiler, hükümeti kurma görevi verilen Muhammed Tevfik Allavi'ye "siyasi partilerin adayı olduğu" gerekçesiyle karşı çıkıyor.