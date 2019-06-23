İSTANBUL - Oy verme işlemi sona erdi

K24 - İSTANBUL
İstanbul’da saat 08.00’de başlayan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 6 Mayıs'ta verdiği, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi ve kazanan aday Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptali" kararı üzerine, İstanbullular sandık başına gitti.
Saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi, 17.00’de sona erdi.
Bugünkü seçimde, Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım, Milet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar, Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel ve 17 bağımsız aday yarıştı.
31 MART İSTANBUL SEÇİM SONUCU
İstanbul İl Seçim Kurulu'nun birleştirme tutanaklarına göre; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 169 bin 765; AK Parti adayı Binali Yıldırım ise 4 milyon 156 bin 036 oy almıştı.
Aradaki fark 13 bin 729 olarak gerçekleşmişti.
Site Haritası | Şartlar ve Koşullar | Hakkımızda | İletişim