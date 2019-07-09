Afrin'de kaçırılmalar devam ediyor

K24 – AFRİN

Özgür Suriye Ordusu’nun ( ÖSO) Batı Kürdistan’ın (Rojava) Afrin kentine girmesinden bu yana bölgede insan kaçırma olayları devam ediyor.

Afrin’den K24’e ulaşan bir kaynak, dün ÖSO’ya bağlı Feyleq El Şam isimli grubun, Mabeta’ya bağlı Şitka köyüne yönelik baskı yaptığı ve burada PYD yönetimle ilişkisi olduğu ileri sürülen çok sayıda kişiyi kaçırdıklarını aktardı.

Kaynak, silahı grubun kaçırdığı kişi sayısının henüz belli olmadığını söyledi.

Son 10 gün içerisinde ÖSO ve ona bağlı silahlı kişilerin Mabeta’ya bağlı başka köylere de düzenledikleri saldırılarda hırsızlık, ev ve ağaç yakmalarının yanı sıra çok sayıda sivili kaçırdıkları belirtiliyor.

29 Haziran’da ÖSO’ye bağlı Cebhe El-Şamiye grubunun, Mabeta’ya bağlı başka köylere baskı düzenlediği, burada hırsızlık ve talanın yanı sıra 150 kişiye işkence ettikleri, çok sayıda kişiyi alıkoyduğu ve bu kişileri para karşılığı serbest bıraktığı belirtildi.

Mabeta kasabası Afrin’den 15 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Burada yaşan Kürtlerin çoğu Alevi mezhebine mensup.

18 Mart 2018’den beri ÖSO ve TSK’nın denetimine giren Afrin’de, çok sayıda sivilin yerlerinden edildiği ve çok sayıda kişi işkenceden öldürüldüğü biliniyor.

Ayrıca bu tarihten sonra, ÖSO tarafından kaçırılan çok sayıda sivil para karşılığı serbest bırakılırken, birçok kişiden de halen haber alınamıyor.

AFRİN OPERASYONU

21 Ocak’ta operasyonlara başladığı, 18 Mart’ta da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO), “Zeytin Dalı” operasyonu kapsamında girdiği Afrin bölgesinde 100 binlerce Kürt göç etti.

Afrin’de bulunan ÖSO üyelerinin sivil halka işkence yaparken çekilen görüntüler dünya kamuoyuyla paylaşıldı.

Ayrıca ÖSO güçlerinin hırsızlık, insan kaçırma ve işkence uygulamaları uluslararası toplumun tepkisine neden oluyor.