Kürdistan

Erbil Asayişi 1 DAİŞ mensubunu yakaladı

Kurdistan24 -Türkçe Kurdistan24 -Türkçe |
Erbil Asayişi 1 DAİŞ mensubunu yakaladı
Dibege kampı
Dibege kampı Erbil DAİŞ

K24 - ERBİL

Erbil Asayişi, başkent Erbil’deki Dibge kampında bir vatandaşın öldürülmesinin ardından başlatılan incelemelerin ardından 1 terör örgütü DAİŞ mensubunun yakalandığını açıkladı.

Asayiş tarafından yapılan açıklamada, yapılan incelemelerin ardından 15 yaşındaki bir DAİŞ mensubunun yakalandığı belirtildi.

Yakalanan DAİŞ’linin Dibege kampında bir vatandaşın başını keserek öldürme suçu dışında, 5 kişinin daha başını keserek infaz ettiği ortaya çıktı.

Söz konusu DAİŞ mensubunun 2004 doğumlu Ahmed Halife Ahmed Mater Kuhan olduğu ve Dibege kampında başını keserek infaz ettiği vatandaşın isminin de Yusuf Amir Mahmud olduğu ifade edildi.

Ilişkili Görseller
Ilişkili Makaleler