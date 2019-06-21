Neçirvan Barzani ile Erdoğan görüştü

K24 - İSTANBUL
Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Türkiye’de temaslarda bulunmak üzere İstanbul’a geldi.
Neçirvan Barzani, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Dolmabahçe Sarayı’nda bir araya geldi.
K24 muhabiri, Erdoğan’ın Neçirvan Barzani’den önce Dolmabahçe Sarayı’na geldiğini ve görüşmenin bir saat geç başladığını aktardı.
Muhabirimiz, Neçirvan Barzani - Erdoğan görüşmesinde Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasındaki ekonomik ve siyasi konuların ele alındığı belirtildi.
Basın kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi Başkanı seçildikten sonra ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirdi.
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