Trump’tan İran’a askeri müdahale açıklaması

HABER MERKEZİ

ABD Başkanı Donadl Trump, Suudi Arabistan’a ait petrol tesislerine düzenlenen saldırı nedeniyle İran'a ABD'nin askeri saldırıda bulunmasının orantılı bir yanıt olacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, New Mexico eyaletine hareket etmeden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırının arkasında İran'ın olup olmadığı konusunda kısa sürede net bir sonuca varacaklarını belirten Trump, "Bundan sonra ne yapacağımıza karar vereceğiz" diye konuştu.

Suudi petrol tesislerine yönelik saldırıya karşılık olarak İran'a ABD'nin askeri bir saldırının bulunmasının orantılı olup olmayacağına yönelik soruya ilişkin Trump, "Orantılı olacağını düşünüyorum. Bu soruya yanıtım evet" yorumunda bulundu.

Trump, Aramco saldırısı nedeniyle petrol fiyatalarındaki artışın ABD'yi etkilemeyeceğini kaydetti.

SUUDİ PETROL TESİSLERİNE SALDIRI

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesise, cumartesi günü yerel saatle 04.00'te hava saldırısı düzenlenmişti.

Saldırıyı hiçbir grup üstlenmezken bugün Husiler, "Suudi Arabistan petrol tesisi Aramco'da bulunan şirketleri ve yabancıları uyarıyoruz. Her an yeniden vurabiliriz" açıklamasını yapmıştı.

Amerikan ABC News televizyonuna konuşan Washington yönetiminden ismi açıklanmayan bir üst düzey yetkili, İran'ın Saudi Aramco'ya saldırıları, topraklarından ateşlediği seyir füzeleri ve 20'yi aşkın SİHA ile gerçekleştirdiğini ileri sürmüştü.