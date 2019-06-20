Merkel: Kürtlere adil şartlar sunulmalı

HABER MERKEZİ
Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Irak'ta yaşayan Kürtlere adil şartlar sunulmalıdır" dedi.
Almanya'nın Goslar kentinde öğrencilerle bir araya gelen Başbakan, Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olduğunu belirtti.
Merkel, "Bağımsız bir Kürt devleti kurulmasının, bölgedeki barışa hizmet edeceğini düşünmüyorum" ifadesini kullandı.
Bölgede yaşayan Kürtler için özerkliğe vurgu yapan Merkel, "Irak'ta yaşayan Kürtlere adil şartlar sunulmalıdır" diye konuştu.
Almanya, DAİŞ’le mücadelenin başından bu yana Peşmerge’ye askeri yardım ve destek veren ülkelerden biri. Savaşın ilk döneminde bazı Peşmergeler eğitim için Almanya’ya gitmişti.
Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen başta olmak üzere Berlin’den Erbil’e sık sık önemli ziyaretler gerçekleşiyor.
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