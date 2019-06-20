Güney Kore’den Kuzey Kore’ye pirinç yardımı

HABER MERKEZİ

Güney Kore, kıtlıkla mücadele eden Kuzey Kore'ye 50 bin ton pirinç yardımı yapacak.

Yonhap'ta yer alan habere göre, Güney Kore Birleştirme Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, gıda kıtlığıyla mücadele eden Kuzey Kore'ye Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP) vasıtasıyla 50 bin ton pirinç gönderileceği belirtildi.

Muhtaç durumdaki insanlara ulaştırılacak yardımın en kısa sürede yapılacağı aktarılan açıklamada, ilk defa Güney Kore'nin komşusuna yabancı bir aktör vasıtasıyla pirinç yollayacağı vurgulandı.

Yardımların WFP'ye ait gemilerle Kuzey Kore'ye taşınması planlanıyor.

Güney Kore, 2010 yılında da Kuzey Kore'ye 5 bin tonluk pirinç yardımı yapmıştı.

WFP mayıs ayında yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'de son 10 yılda olumsuz iklim şartlarına bağlı olarak en kötü hasat dönemlerinden birinin yaşandığı, yaklaşık 10,1 milyon kişinin ciddi gıda sıkıntısı çektiği duyurulmuştu.

BM raporunda, ülkede 25,5 milyonluk nüfusun 3,8 milyonunun 120 milyon dolar değerinde acil insani yardıma ihtiyaç duyduğu ifade edilmişti.