Davutoğlu için ihraç talebi

HABER MERKEZİ

Eski Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile eski milletvekilleri Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başçı kesin ihraç talebiyle AK Parti Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Beni ihraç etmelerini beklemiyorum, beni zaten tarihten ihraç ettiler. Bakın beni nasıl ihraç ettiler. Tebessüm ederek burayı açacağım; çünkü ancak tebessüm edilebilecek bir şey. Kongre'de ben AK Parti delegesi yapılmadım.”

Ayrıca Davutoğlu, ‘çözüm süreciyle’ ilgili yaptığı değerlendirmede, “Terörle mücadele defterleri açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz” demişti.

Davutoğlu’yla birlikte eski AK Parti milletvekilleri Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı da MYK’da oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda ihraç istemiyle disipline sevk edildi.