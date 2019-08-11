Musul’da 1 ABD askeri hayatını kaybetti

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ABD öncülüğündeki DAİŞ karşıtı koalisyon güçleri, Irak’ın Musul kentinde bir Amerikan askerinin öldüğünü duyurdu.

Irak’taki koalisyon güçleri tarafından yapılan açıklamada, Irak güçlerine müsteşarlık yapan bir ABD askerinin görev sırasında Musul’da hayatını kaybettiğini belirtildi.

Açıklamada ABD’li askerin kimliğine ve ölüm nedenine yer verilmedi.

Irak’ta 2014 yılındaki DAİŞ işgalinin ardından sayıları 5 bin ile 10 bin arası olarak tahmin edilen Amerikan askeri bulunuyor.