Allavi’den Mesrur Barzani’ye: Güvenimiz tam

HABER MERKEZİ
Irak eski Başbakanı ve Vataniyye Koalisyonu lideri İyad Allavi, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ni kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani’yi tebrik etti.
Vataniyye Koalisyonu lideri İyad Allavi, yayınladığı kutlama mesajında, “Kürdistan Parlamentosu tarafından Başbakan olarak seçilmesi dolayısıyla Mesrur Barzani’yi kutluyorum. Bizim ona ve kapasitesine inancımız tamdır” dedi.
Mesrur Barzani hükümetinin Kürdistan Bölgesi’nin kazanımlarını ileri noktaya taşıyacağını kaydeden Allavi, halkın yüksek çıkarları doğrultusunda hizmetlerin yapılmasına devam edileceğini ifade etti.
Mesrur Barzani’ye ve yeni kabineye başarı dileğinde bulunan Allavi, “Allah sizi doğru yolda ilerletsin” ifadelerini kullandı.
Kürdistan Parlamentosu'nda Salı günü yapılan oturuma katılan 97 üyeden 87’sinin oyunu alan Mesrur Barzani dün Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.
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