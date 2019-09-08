Afganistan’dan Trump’a: Sonucun ABD'yi de etkileyeceğine eminiz

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Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sıddık Sıddıki, ABD Başkanı Donald Trump’ın Taliban ile barış görüşmelerini durdurmasına tepki göstererek, “Barış anlaşması ve görüşmeler şimdilik durdurulmuş. Ama herhangi iyi veya kötü sonucun sadece Afganistan’ı değil, ABD'yi de etkileyeceğine eminiz” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Taliban ile bugün yapılması planlanan barış görüşmelerini iptal ettiğini duyurmasının ardından Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sıddık Sıddıki, bugün düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

Sıddıki, “Afgan hükümeti barış için çok çaba gösterdi. Afgan halkı ve Afgan hükümeti kayıtsız şartsız, iktidarın Afgan hükümetinin elinde olduğu, Taliban'ın daha fazla Afgan halkını katletmemesiyle şartıyla barıştan yanadır. Ama Taliban sivil halkı katlederek barıştan yana olmadığını gösteriyor” dedi.

Afgan hükümetinin ABD ve müttefik ülkelere barış için gösterdikleri çabalardan dolayı minnettar olduğunu söyleyen Sıddıki, Afganistan'ın bu ülkelerle çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pazar günü Maryland eyaletindeki Camp David'de önemli Taliban liderleriyle ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile gizli bir görüşme gerçekleştirmeyi planladığını belirterek, “Bu gece ABD'ye geliyorlardı. Maalesef, Taliban yanlış bir koz elde etmek amacıyla Kabil'de askerlerimizden birini ve diğer 11 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırıyı üstlendi. Toplantıyı ve barış görüşmelerini hemen iptal ettim” açıklamasını yapmıştı.