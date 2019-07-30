ABD Almanya'dan Hürmüz Boğazı için resmi talepte bulundu

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Hürmüz Boğazı’nda ticari geçiş yolunun güvenliğinin sağlanması için ABD Almanya’dan resmi olarak askeri talepte bulundu.

ABD Büyükelçiliği’nden bir yetkili, Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinin sağlanması konusunda Almanya’dan talepte bulunulduğuna ilişkin Alman Haber Ajansı’na (DPA) açıklama yaptı.

Yetkili, “İngiltere ve Fransa ile Hürmüz Boğazı'nın güvenliğine yardımcı olmak ve İran'ın saldırganlığına karşı mücadele etmek için Almanya'dan resmi talepte bulunduk” ifadesini kullandı.

Alman hükümet yetkilileri daha önceki açıklamalarında, Almanya'nın Hürmüz Boğazı’nda ticari gemilerin güvenliğinin korunması için yapılacak bir askeri misyona katılıp katılmamasına ilişkin müttefiklerden bu konuda bir talebinin bulunmadığını dile getiriyordu.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenabauer de kendilerine gelen her talebin somut olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Biz ne planlandığını bildikten sonra üzerinde konuşabiliriz ve karar verebiliriz" ifadesini kullanmıştı.

Alman hükümetinin büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), Hürmüz Boğazı’nda ABD öncülüğündeki bir askeri misyonu olumlu bulurken, hükümetin diğer ortağı Sosyal Demokrat Partisi (SPD) “gerilimi artıracağı” gerekçesiyle misyona kuşkuyla bakıyor.

İRAN İLE İNGİLTERE ARASINDA TANKER KRİZİ

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankeri Grace 1'i alıkoymuştu.

İranlı yetkililer, tankerin bırakılmasını aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı. Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, 19 Temmuz'da İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos'a kadar uzatmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı petrol tankeri Steno İmpero'yu Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

Tahran ve Londra karşılıklı olarak birbirlerini "korsanlıkla" suçluyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson iki gün önce yaptıkları telefon görüşmesinde Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gerilimi de ele almıştı.