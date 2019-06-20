Kars'ta gıda zehirlenmesi: 36 kişi tedavi altında

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Kars'ta mevlit yemeğine katılan 15'i çocuk 36 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Yenişehir Mahallesi'nde yeni doğan bebekleri için mevlit okutturan çift, yakınlarını yemeğe davet etti. Çift davetlilere mevlit yemeğinde tavuk, sarma, ayran ve tatlı ikram etti.

Yemekten yiyen bazı kişilerde bir süre sonra kusma, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri görüldü.

Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'ne başvuran 15'i çocuk 36 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Tedavileri süren vatandaşların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (Kaynak: Ajanslar)