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BASIN ÖZETİ – 24 Ağustos 2019

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BASIN ÖZETİ – 24 Ağustos 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Göç ve cihatçı akını tehlikesi 

Bu çığlığı unutma 

'Motorsuz' uçaklar uçtu 

Amazon yanıyor dünya seyrediyor 

Sağa karşı işçi birliği 


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Daha neyi bekliyorsunuz?

Bu canavarı nasıl büyüttük 

Siyasetten ortak tepki 

Patriot 'depoya kalktı'

Pekin Uygurları denek gibi kullanılıyor


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Suriye politikasının sefaleti 

Ölmek istemiyoruz!

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Hükümetin kayyum gerekçesi Mardin'de de çöktü 

'İnadın nedeni uçuş garantisi mi?'


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Bu caninin hakkı idam

Keşmir'de soykırımı engelleyin 

Orman yangınlarının maliyeti 1.7 milyar 

Havada 24 FETÖ'cüye gözaltı 

Erdoğan Rusya'ya gidiyor 


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Bu cinayetin failleri belli 

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Yeniden kuruluş zorunluluğumuz 

Ateş altındaki üsler neden taşınmıyor 

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