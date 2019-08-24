BASIN ÖZETİ – 24 Ağustos 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
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Amazon yanıyor dünya seyrediyor
Sağa karşı işçi birliği
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Daha neyi bekliyorsunuz?
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Patriot 'depoya kalktı'
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Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
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'İnadın nedeni uçuş garantisi mi?'
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
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BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
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