Kürdistan

Diyarbakır-Bingöl karayolunda feci kaza

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Diyarbakır-Bingöl karayolunda feci kaza
Diyarbakır Bingöl Karayolu Kaza

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Diyarbakır-Bingöl karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3'ü ağır 9 kişi ise yaralandı.

Diyarbakır-Bingöl Karayolu'nda iki araç kafa kafaya çarpıştı.

Olay yerine ambulans helikopter ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. (Kaynak: Ajanslar)

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