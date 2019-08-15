Diyarbakır-Bingöl karayolunda feci kaza

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Diyarbakır-Bingöl karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3'ü ağır 9 kişi ise yaralandı.
Diyarbakır-Bingöl Karayolu'nda iki araç kafa kafaya çarpıştı.
Olay yerine ambulans helikopter ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. (Kaynak: Ajanslar)
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