İtalya Başbakanı: İstifa edeceğim

HABER MERKEZİ

İtalya'da yaşanan hükümet krizinde, Başbakan Giuseppe Conte istifa edeceğini duyurdu.

İtalya'da koalisyon hükümetinin ortağı Lig lideri Matteo Salvini'nin erken seçim çağrısı yapmasıyla tetiklediği siyasi krizin ardından gözlerin çevrildiği Başbakan Giuseppe Conte, istifa edeceğini açıkladı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Lig partisinin hükümete verdiği desteği geri çekmesini kararına gerekçe gösterdi.

Bir süredir pek çok konuda anlaşmazlık yaşayan koalisyon ortağı partiler, son olarak 5 Yıldız Hareketi'nin karşı çıktığı, Lig partisinin desteklediği yüksek hızlı tren projesi nedeniyle karşı karşıya gelmişti. Parlamentoda yapılan oylamada iki parti farklı oy kullanmıştı.

Bunun ardından Lig lideri ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini artık birlikte yol alamayacaklarını açıklayarak erken seçimlere gidilmesini istemişti.

Salvini'nin hakkında güvensizlik önergesi verdiği Başbakan Conte'nin doğrudan istifasını açıklaması ya da hükümetin güvensizlik oylamasına sunulması bekleniyordu.