Azez’de TSK üssüne roketli saldırı

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Suriye'nin Azez kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının bulunduğu üs bölgesine düzenlenen tanksavar saldırısı sonucu 1 askerin hayatını kaybettiği, 5 askerin de yaralandığı bildirildi.

TSK'nın Suriye’nin Halep kentinin Azez ilçesindeki üs bölgesine tanksavar saldırısı düzenlendi.

Saldırıda 6 asker yaralandı. Yaralı askerler, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı askerlerden biri bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 5 askerin tedavisi sürüyor.

Türkiye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG'li teröristlerin Zeytin Dalı Harekat Alanında bulunan bir üs bölgemize 09 Haziran 2019 tarihinde yaptıkları tanksavar saldırısı sonucu, 1'i ağır olmak üzere 6 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, hastaneye sevk edilen yaralılardan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.” (Kaynak: Ajanslar)