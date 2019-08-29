Başbakan, Bağdat heyeti ile bir araya geldi

K24 - ERBİL

Başbakan Mesrur Barzani, Irak İçişleri Bakanı Yasin el-Yasiri ve beraberindeki Bağdat heyeti ile bir araya geldi.

Başkent Erbil’deki görüşmede Irak İçişleri Bakanı, Kürdistan Bölgesi ile Bağdat yönetimi arasında oluşan pozitif havadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanlığı ile Irak İçişleri Bakanlığı arasında iyi bir karşılıklı anlayışın söz konusu olduğunu söyledi.

El-Yasiri, taraflar arasındaki tüm sorunların Irak Anayasası çerçevesinde çözüme kavuşması gerektiğini belirtti.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ise, Irak İçişleri Bakanı’na Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanı ile koordinasyon ve dayanışmasından ötürü teşekkür etti.

Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanı Reber Ahmed’in de hazır bulunduğu görüşmede Başbakan, Irak’tan Kürdistan Bölgesi’ne gelip yerleşenlerden alınan 10 bin dinarın alınmaması talimatını verdi.

Görüşmede, Irak ve bölgede yaşanan son gelişmeler de masaya yatırıldı.