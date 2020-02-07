Ankara’dan İdlib açıklaması: Saldırılara misliyle karşılık verilecek

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Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin İdlib kentinde yaşanan gelişmelerle ilgili, “Yapılacak her türlü saldırıya misliyle karşılık verilecek, gözlem noktalarımız görevlerine devam edecektir” açıklamasını yaptı.

Güvenlik kaynakları, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'nda İdlib başlıklı bir bilgilendirme toplantısı düzenlendiğini bildirdi.

MSB, İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına yapılacak her türlü saldırıya misliyle karşılık verileceğini ve gözlem noktalarının görevlerine kesintisiz devam edeceğini vurguladı.

Kaynaklara göre, yapılan açıklamada, "12 gözlem noktasından üçü rejimin kontrolündeki alanda kaldı. Gözlem noktalarında ikmal faaliyeti ve personel değişimi kesintisiz sürüyor. Bir sorun yok" denildi.

Bilgilendirme açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Önceliğimiz saldırıların durdurulması ve ateşkesin sağlanması. Bu yönde gerekli tedbirleri alıyoruz almaya devam edeceğiz. Bölgedeki çatışmaların durdurulması ve gözlem noktalarımızın emniyetinin sağlanması noktasında takviyeler yaptık. Türk Silahlı Kuvvetleri verilen her türlü görevi emir verildiğinde İdlib’de de yerine getirmeye hazırdır. Emir verildiğinde de bu güce sahiptir ve gereğini yapar. Toplam 3 gözlem noktası rejim kontrolündeki bölgede bulunuyor. 7 numaralı gözlem noktası da rejim kontrolündeki topraklarda kaldı. Ancak gözlem noktalarında ikmal faaliyeti ve personel değişimi kesintisiz devam ediyor. Gözlem noktaları yapılabilecek herhangi bir saldırıya karşılık verecek kapasitede.”

3 Şubat Pazartesi günü Suriye’nin İdlib kentinde rejim askerleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları arasında yaşanan çatışmada 7 asker ve 1 sivil hayatını kaybetmişti.