BASIN ÖZETİ - 22 Temmuz 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Sahte belgeli kurban ithali
AİHM’den Türkiye’ye: Polis şiddetine ceza uygulayın
ABD ile kritik gün
Bankalar dümeni yurttaşa kırdı
AYM bu hafta KHK mesaisi yapacak
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Sorun gerçek çözüm yanlış
Ankara’da gergin 24 saat
Sanayiyi İHA kurtardı
Beyaz perdenin ‘as’ları sona kaldı
Çamurdan çıkan büyük dram
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Putin ve Esad ‘ilişkilerini’ kutladı
Mültecilere ve Avrupa’ya tehdit
‘Bu şiddeti kabul etmek mümkün değil’
‘Batı, İran’ı hafife almamalı’
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Nijerya’da 4 Türk daha kaçırıldı
Bağdadi’nin koruması yakalandı
ABD heyet F-35 için Ankara’ya geldi
Bütün seçenekler masada
Avrupa’ya mülteci resti
Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Kayyum rant için mezara bile girdi
ABD ile S-400 ve Suriye gerilimi
İngiltere’den İran’a yaptırım hazırlığı
İzmir Belediyesi’nden Kürtçe şarkıya sansür
Soma’da gasp
Dünya Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Buğday fiyatına makarna ihracatı
Madenciler sorunlarına Ankara’da çare aradı
Gümrükçülerden ‘oda’ tepkisi
Ana plan gelecek ay kamuoyuna açıklanacak
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Üretime ve doğaya darbe üstüne darbe vuruyorlar
Londra-Tahran arasındaki gerilim BM’ye taşındı
Bir arpa boyu yol alınamadı
ABD’li heyet geliyor
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