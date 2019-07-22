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BASIN ÖZETİ - 22 Temmuz 2019

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BASIN ÖZETİ - 22 Temmuz 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Sahte belgeli kurban ithali

AİHM’den Türkiye’ye: Polis şiddetine ceza uygulayın

ABD ile kritik gün

Bankalar dümeni yurttaşa kırdı

AYM bu hafta KHK mesaisi yapacak


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Sorun gerçek çözüm yanlış

Ankara’da gergin 24 saat

Sanayiyi İHA kurtardı

Beyaz perdenin ‘as’ları sona kaldı

Çamurdan çıkan büyük dram


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Putin ve Esad ‘ilişkilerini’ kutladı

Mültecilere ve Avrupa’ya tehdit

‘Bu şiddeti kabul etmek mümkün değil’

‘Batı, İran’ı hafife almamalı’


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Nijerya’da 4 Türk daha kaçırıldı

Bağdadi’nin koruması yakalandı

ABD heyet F-35 için Ankara’ya geldi

Bütün seçenekler masada

Avrupa’ya mülteci resti


Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Kayyum rant için mezara bile girdi

ABD ile S-400 ve Suriye gerilimi

İngiltere’den İran’a yaptırım hazırlığı

İzmir Belediyesi’nden Kürtçe şarkıya sansür

Soma’da gasp


Dünya Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Buğday fiyatına makarna ihracatı

Madenciler sorunlarına Ankara’da çare aradı

Gümrükçülerden ‘oda’ tepkisi

Ana plan gelecek ay kamuoyuna açıklanacak


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Üretime ve doğaya darbe üstüne darbe vuruyorlar

Londra-Tahran arasındaki gerilim BM’ye taşındı

Bir arpa boyu yol alınamadı

ABD’li heyet geliyor

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