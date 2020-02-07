Lavrov’dan İdlib mesajı: Sorumluluklar yerine getirilmeli

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İdlib’deki gelişmeleri değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Ne yazık ki hâlâ bu teröristler İdlib’deki bölgede hüküm sürüyor. Bu nedenle bu sorumluluk yerine getirilmeli” dedi.

Basın toplantısı düzenleyen Sergey Lavrov, Rusya ve Türkiye’nin İdlib’de sahadaki durumu istikrara kavuşturmaya çalıştığını ifade etti.

Türkiye ile sürekli temas halinde olduklarını belirten Rus bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye ile İdlib’deki gerilimi azaltma bölgelerindeki düzeni net bir şekilde belirleyen anlaşmalarımız var. Türk meslektaşlarımız bu bölgede işbirliği yaptıkları muhaliflerle, El Nusra (yeni adıyla Fetih el Şam) ve (Heyet) Tahrir el Şamlı teröristleri birbirinden ayırma sözü verdi. Ancak ne yazık ki hâlâ bu teröristler İdlib’deki bölgede hüküm sürüyor. Bu nedenle bu sorumluluk yerine getirilmeli” dedi.

Lavrov’a göre, yerine getirilmesi gereken ikinci sorumluluk da İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesi içerisinde silahsızlaştırılmış hatların oluşturulması.

Lavrov, “Bu konuda da anlaşılmıştı, ancak bu hedefe henüz ulaşılmadı. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve (Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’ın talimatlarını takiben, askerlerimiz karada bu net sorunları çözmeye çalışıyor” şeklinde konuştu.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor.

İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.