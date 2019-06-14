Twitter İran'a ait 4 binden fazla hesabı sildi

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Twitter, İran kaynaklı ve İran hükümetinin doğrudan desteklediği düşünülen yaklaşık 4 bin 800 hesabın platformdan silindiğini açıkladı.

Twitter, silinen hesapları sinyal ve davranışlarının farklı olduğunu açıklayan üç farklı gruba ayırdı. İlk grubun, yaklaşık 2 milyon tweet atmış olan bin 666 hesaptan oluştuğu belirtildi.

Twitter'ın bu hesaplara dair yaptığı açıklamada, “Genellikle İran devletinin diplomatik ve jeo-stratejik görüşlerini destekleyen bir bakış açısıyla küresel haber içeriğini paylaştılar” dediği belirtildi.

248 hesaptan oluşan ikinci grubun ise İsrail ile ilgili tartışmalara doğrudan katıldıkları gerekçesiyle silindiği belirtildi.

Son olarak, 2 bin 865 hesaptan oluşan üçüncü grubun ise sahte kimliklerden oluştuğu hem İran hem de dünyadaki siyasi ve sosyal meseleler üzerine tartışma çabası içinde oldukları gerekçesiyle silindiği duyuruldu.