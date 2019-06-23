KERKÜK – Kürdistan yazılı tabela indirildi

K24 - DAKUK
Kürdistan Komünist Partisi’nin Kerkük’ün Dakuk ilçesindeki ofisinin tabelası indirildi.
Kerkük’ün Dakuk ilçesinde bulunan Kürdistan Komünist Partisi ofisinin tabelasının, üzerindeki “Kürdistan” ifadesinden ötürü indirildiği belirtildi.
16 Ekim 2017’de yaşanan olayların ardından Dakuk ofisini kapatan Kürdistan Komünist Partisi, geçtiğimiz Perşembe günü ofisini tekrar açmıştı.
K24’e konuşan Kürdistan Komünist Partisi Kerkük Komitesi Sorumlusu Şeyh Sadık, “16 Ekim 2017’de partimizin Dakuk ofisi kapandı. Bu ayın 20’sinde tekrar açıldı. Üzerinde ‘Kürdistan Komünist Partisi – Irak’ yazılı tabelayı da ofise astık” dedi.
Sadık, “Dün akşam emniyet güçleri arkadaşlarımıza Kürdistan ifadesinin asılmasının yasak olduğunu söyleyerek, tabelanın kaldırılmasını istedi. Sabah saatlerinde de gelip tabelayı indirdiler” ifadelerini kullandı.
Site Haritası | Şartlar ve Koşullar | Hakkımızda | İletişim