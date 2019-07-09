14 ülkeden Venezuelalı mülteciler için yeni yol haritası

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Venezuela’da yaşanan siyasi ve ekonomik kriz nedeniyle ülkesini terk edip komşu ülkelere sığınan milyonlarca mültecinin yaşama şartlarını iyileştirmek için yeni bir yol haritası hayata geçiyor.

Venezuelalı mültecileri kabul eden Latin Amerika ve Karayip ülkeleri tarafından kabul edilen yeni yol planında Venezuelalı mültecilerin ev sahipliği yapan topluluklara daha iyi entegre olmalarına yardımcı olmak için kabul edilen yeni yol haritası Birleşmiş Milletler’e (BM) sunuldu.

Yol haritası geçtiğimiz hafta Quito Süreci Uluslararası Teknik Toplantısı sırasında Arjantin başkenti Buenos Aires'te 14 Latin Amerika ve Karayip hükümetinin, BM kurumunun, bölgesel kuruluşların, kalkınma bankalarının ve sivil toplumun katılımıyla kabul edilmişti. BM’nin de onayladığı yeni yol haritası Venezuelalı mültecilerin içinde bulundukları zor şartlar ve bazı güçlüklerle ortak mücadele edilecek.

BM Mülteci Yüksek Komiserliği UNHCR ve BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM) transit ve varış ülkeleri arasındaki işbirliğini, iletişimi ve koordinasyonu güçlendirmeyi amaçlayan yeni yol haritasını takdirle karşıladıklarını açıkladı.

Karayip ve Latin Amerika ülkeleri tarafından kabul edilen ve ortak bildiriyle açıklanan yol planında, insan kaçakçılığına karşı önlemleri güçlendiriliyor, ayrımcılığa, yabancı düşmanlığına, cinsel ve cinsiyete dayalı şiddete karşı mücadele ederek en savunmasız kişileri korumak için etkili önlemler alınması hedefleniyor.

“YENİ YOL HARİTASI ÇOK İYİ SONUÇLAR VERECEK”

UNHCR ve IOM Venezuelalımülteciler ve göçmenler için Özel Temsilcisi Joint Stein, "Venezuelalıların hala devam eden göçleri bölge ülkelerinin hükümetlerin kapasitelerini ve kaynaklarını aşıyor. Bölgede birçok iyi uygulama var ancak bu yeni yol planıyla bu uygulamalar çok daha iyi sonuçlar verecek. Bölgesel anlaşma bu süreci güçlendirecek” dedi.

Uzlaşılan yeni yol haritasında Venezuelalı mülteci ve göçmenlerin sadece, dokümantasyon ve insani yardım açısından değil aynı zamanda sağlık, eğitim, istihdam ve barınma olanaklarının artırılması konusundaki eylemleri ve çabalar da artacak.

Venezuelalı profesyonellerin akademik niteliklerinin tanınması ve ayrıca bilgi ve kabul merkezleri oluşturulması konusunda planlamalar yapılarak ortak hareket edilecek.

4 MİLYONU AŞKIN VENEZUELALI ÜLKEYİ TERK ETTİ

BM verilerine göre Venezuela’da yaşanan ekonomik ve siyasi krizi sonrasında ülkeyi terk edenlerin sayısı dört milyon kişiyi aştı. Ülkeyi terk eden Venezuelalılar bir çok ülkeye siyasi iltica talebinde de bulundu.

Venezuelalıların, 2014’ten günümüze, başka ülkelere yaklaşık 390 bin iltica başvurusunda bulundu. Sadece 2018 yılında 232 bin Venezuelalının başka ülkelere sığınma başvurusu yaptı.

BM, en fazla Venezuelalı göçmeni barındıran ülkenin Kolombiya olduğunu açıkladı. (kaynak: