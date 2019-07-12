Rusya’nın Erbil konsolosundan Başbakan’a tebrik

K24 - ERBİL

Rusya’nın Erbil Konsolosu Oleg Levin, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’yi yeni görevinden dolayı tebrik etti.

Yazılı açıklama yapan Oleg Levin, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’yi ve yeni kabineyi kutladığını belirterek, “Yeni sürecin çok başarılı olacağından umutluyum” ifadelerini kullandı.

Levin, “Kürdistan Bölgesi’nin önemli gelişmelere imza atacağına inancımız tam” diyerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Ayrıca Mesrur Barzani’nin Rusya ile Kürdistan Bölgesi arasındaki tarihi ve her alandaki ilişkileri geliştireceğinden eminiz.”

Mesrur Barzani Çarşamba günü, Kürdistan Parlamentosu’nda yapılan güven oylamasında Başbakan seçildi, kabinesi de güvenoyu aldı.

Başbakan Mesrur Barzani, yemin töreninin ardından hükümet programını açıkladı ve “güçlü Kürdistan” mesajını yineledi.

“Bugün burada çalışma arkadaşlarımla birlikte, halkımızın fedakarlığı ve mücadelesinin kazanımı olan bu saygın parlamentonun karşısında güvenoyu alıp yasal yemin etmekten çok mutluyum” diye sözlerine başlayan Başbakan, şöyle devam etti:

“Bugün şehitlerin kanı, kahraman Peşmerge’nin mücadelesi ve halkımızın direnci sayesinde 9’uncu Kürdistan Bölgesi Hükümeti kabinesi doğmuştur ki demokrasi süreci ve yönetim kazanımlarına bağlılıkta Kürdistani güçlerimizin bir başka siyasi belgesidir."