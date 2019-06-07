DAİŞ mensupları için özel mahkeme

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AB ülkeleri, terör örgütü DAİŞ'in çökertilmesinin ardından örgüt mensuplarının yargılanması için uluslararası bir ceza mahkemesi kurulmasını inceliyor.

Funke Medya Grubu'na ait yayın organlarında yer alan haberlere göre "savaş suçları mahkemesi" olarak da tanımlanan uluslararası özel ceza mahkemesinin Irak ya da Katar'da kurulması öngörülüyor.

Belçika, Almanya, Finlandiya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Avusturya, İsveç, İsviçre ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileri geçen hafta İsveç'te bir araya gelerek, kurulacak mahkeme ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Avrupa ülkeleri, örgüt üyelerinin iade edilmelerine sıcak bakmıyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise, söz konusu sanıkların geldikleri ülkelere iade edilerek orada yargılanmasını önermişti.

İDAM CEZASI OLACAK MI?

Öte yandan, kurulacak özel mahkemenin vereceği kararlar arasında idamın da olup olmayacağı tartışılıyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak'ın cezai uygulamalarını kabul ediyoruz. Bildiğimiz kadarıyla bu yasalar yabancı DAİŞ zanlılarına da uygulanıyor. Ancak ölüm cezasını reddediyoruz” denildi.

Suriye ve Irak'ta kısa süre önce düzenlenen operasyonlarda binden fazlası Avrupa ülkelerinin vatandaşı olan beş bin civarında DAİŞ mensubu yakalandı. (Kaynak: DW)