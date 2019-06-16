Mesrur Barzani KDP Politbüro’yla bir araya geldi

K24 - ERBİL

Yeni hükümet kabinesini kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani, taraflarla yapacağı ziyaretlere bugün başladı.

9’uncu kabinede yer alacak taraflara yapacağı görüşmelerin yol haritası için Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) önceki müzakere heyetiyle bir araya gelen Mesrur Barzani, bugün de KDP Poltibüro’yla bir araya geldi.

Toplantı ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mesrur Barzani, yeni kabineyi belirlenen parlamentoya sunmak için çaba harcadıklarını söyledi.

Diğer siyasi partilerle de bir araya geceleceğini belirten Mesrur Barzani, “Bakanlıklar için zaten bir uzlaşma sağlanmıştı. Kabinede yer alacak partilerin adayları CV’lerini sunacak” dedi.

Mesrur Barzani, bir iki gün içinde Süleymaniye’ye gidip siyasi partilerle görüşmeler yapacağını da sözlerine ekledi.

Mesrur Barzani böylece ilk toplantısını seçimden birinci çıkan KDP’yle gerçekleştirmiş oldu.

11 Haziran’da Kürdistan Parlamentosu’nda yapılan oylamada başbakan adayı gösterilen Mesrur Barzani, 12 Haziran’da Kürdistan Bölgesi Başkanı tarafından yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi.