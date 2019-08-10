BASIN ÖZETİ - 10 Ağustos 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
‘Tek adam’ enkazı
Çözümsüzlük devam
Meclis’teki 4 partiden ABD’ye ortak çağrı
Halkın suyu satılmış
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Ekonomi takımına dizayn
Ailesini kimyasal silahla katletti
Çavuşoğlu’ndan ABD’ye sert güvenli bölge mesajı
Biz bedeller ödeye ödeye gelmiş insanlarız
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Hükümet kamu işçisiyle dalga geçiyor
Hava sıcak gerilim yüksek
Bölge’de gözaltı ve tutuklama
Keşmir kararı bölgeye kimliksel ve iktisadî darbe vuracak
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Ve SU-35 masada
Nijerya’da kaçırılan 10 Türk serbest
Çin ile ABD yine kapıştı
Katliam endişesi
HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı vefat etti
Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
CHP’ye Kürt soruları
İşçiye bayram yok
Muhatapla konuş
'Demokrasi için görev almaya hazırız’
Dünya Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Mutsuz çalışanların maliyeti 60 milyar
Bağımsız denetimde sınır 100 milyon lira
12 aylık cari denge 17 yıl sonra fazla verdi
Bu dönem eldekini koruma dönemi
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Hani uçacaktık
AYM’nin kararına uyulmak zorunda
4 partiden gülen çağrısı
Kırgızistan’daki iktidar kavgasında Moskova etkili
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