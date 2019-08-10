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BASIN ÖZETİ - 10 Ağustos 2019

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BASIN ÖZETİ - 10 Ağustos 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

‘Tek adam’ enkazı

Çözümsüzlük devam

Meclis’teki 4 partiden ABD’ye ortak çağrı

Halkın suyu satılmış


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Ekonomi takımına dizayn

Ailesini kimyasal silahla katletti

Çavuşoğlu’ndan ABD’ye sert güvenli bölge mesajı

Biz bedeller ödeye ödeye gelmiş insanlarız


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Hükümet kamu işçisiyle dalga geçiyor

Hava sıcak gerilim yüksek

Bölge’de gözaltı ve tutuklama

Keşmir kararı bölgeye kimliksel ve iktisadî darbe vuracak


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Ve SU-35 masada

Nijerya’da kaçırılan 10 Türk serbest

Çin ile ABD yine kapıştı

Katliam endişesi

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı vefat etti


Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

CHP’ye Kürt soruları

İşçiye bayram yok

Muhatapla konuş

'Demokrasi için görev almaya hazırız’


Dünya Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Mutsuz çalışanların maliyeti 60 milyar

Bağımsız denetimde sınır 100 milyon lira

12 aylık cari denge 17 yıl sonra fazla verdi

Bu dönem eldekini koruma dönemi


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Hani uçacaktık

AYM’nin kararına uyulmak zorunda

4 partiden gülen çağrısı

Kırgızistan’daki iktidar kavgasında Moskova etkili

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