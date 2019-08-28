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İtalya'da geçtiğimiz ay püskürttüğü lavlarla bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Stromboli Yanardağı yeniden faaliyete geçti.

İtalya'nın Sicilya bölgesindeki Eolie Adaları'nda yer alan Stromboli Yanardağı'nın yeniden kül püskürtmeye başladığı bildirildi.

Yanardağdan dumanlar yükseldi. Yaklaşık 500 nüfuslu Stromboli adasındaki yanardağ dünyanın en aktif volkanlarından biri olarak biliniyor.

Yanardağ temmuz ayında da yine faaliyete geçmiş, lavların püskürmeye başladığı sırada dağın eteğinde yürüyüş yapan biri kişi hayatını kaybetmişti.