AB’den Erdoğan’a mülteci yanıtı

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Avrupa Komisyonu Sözcüsü Natacha Bertaud, Erdoğan’ın sözleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Sığınmacılar için 2015 yılında Türkiye'de kurulan tesislere destek vermeye devam ediyoruz ve bu desteğimiz Türkiye'de bulunan sığınmacıların yaşam koşullarına ve güvenliğine önemli seviyede katkıda bulunuyor” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklamalarda "Suriye'de güvenli bölge oluşturulmadığı takdirde kapıları açmak zorunda kalabiliriz. Bunu ABD'li dostlarımızla birlikte yapmamız daha uygun olur. Avrupa söz verdiği yardımları vermedi" demesi üzerine Avrupa Birliği'nden (AB) ilk tepki geldi.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Natacha Bertaud, geçtiğimiz hafta AB ve Türkiye arasında gerçekleşen temaslarda her iki tarafın da yapılan göç anlaşmasına bağlı kalacağını teyit ettiğini hatırlatarak "İyi niyetlerle bu anlaşma temelinde Türk ortaklarımızla hareket edebileceğimize olan güvenimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

“5,6 MİLYAR EURO AKTARDIK”

Erdoğan’ın "AB söz verdiği yardımları vermedi" ifadesine ilişkin olarak da Bertaud şunları söyledi:

"Sığınmacılar için 2015 yılında Türkiye'de kurulan tesislere destek vermeye devam ediyoruz ve bu desteğimiz Türkiye'de bulunan sığınmacıların yaşam koşullarına ve güvenliğine önemli seviyede katkıda bulunuyor. Bu alana ayrılan 6 milyar euroluk fonun bugüne kadar 5,6 milyar euroluk bölümünü aktardığımızı hatırlatmak isteriz. Geri kalan kısım da kısa süre içerisinde aktarılacak."

Sözcü üzerinde anlaşılmış olan bu miktarın dışındaki talepler konusunda diyaloğa her zaman açık olduklarını sözlerine ekledi.

ERDOĞAN’IN SÖZLERİ

Bugün, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bizim yaptığımız harcamalar 40 milyarı buldu. AB’den gelenler uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla gelenler AFAD ve Kızılay’a geliyor. 3 milyar euro gibi bir destek geldiği ifade ediliyor. Verilen sözleri bunlar tutmadılar, biz ise verseler de vermeseler de bu adımı atmaya devam edeceğiz. Güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısı 350 bini buldu.”