ABD’den 'kayyum' açıklaması: Endişe verici

K24 - WASHINGTON

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyum atanmasının endişe verici olduğunu söyledi.

K24 muhabirinin Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyum atanmasıyla ilgili sorusunu yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, “Seçilmiş yetkililerin yerine seçilmemişlerin atanması kaygı vericidir. Türkiye’nin demokrasiye bağlılık çerçevesince bu meseleyi çözmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmıştı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Büyükşehir Belediyesi’ne Van Valisi Mehmet Emin Bilmez kayyum olarak atanmıştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı hakkında ağır ceza mahkemelerinde süren 9 soruşturma, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk hakkında 6 soruşturma, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan hakkında ise 7 soruşturma yürütüldüğüne vurgu yapılarak, görevden almalar bu gerekçeye dayandırılmıştı.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde yaklaşık Adnan Selçuk Mızraklı (ve Hülya Alökmen Uyanık) yüzde 63, Ahmet Türk (ve Figen Altındağ) yüzde 56, Bedia Özgökçe Ertan (ve Mustafa Avcı) da yüzde 54 oyla Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) eş belediye başkanları seçilmişlerdi.