BAE: 6 askerimiz öldü

HABER MERKEZİ

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 6 askerinin saha operasyonu sırasında öldüğünü açıkladı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, saha operasyonu sırasında askeri araçların çarpışması sonucu BAE'nin 6 askeri öldü.

Haberde, kazanın nerede olduğu bilgisi yer almazken, yerel kaynaklar ise olayın Yemen'de gerçekleştiğini belirtiyor.

Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgeleri elinde bulunduran İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de Husilere karşı savaşta meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu içinde yer alan ikinci büyük güç olan BAE, aynı zamanda merkezi hükümete karşı savaşan güneydeki ayrılıkçı hareketi de destekliyor.