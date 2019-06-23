Mesrur Barzani’den Kürdistan Bölgesi için insani yardım talebi

K24 - ERBİL

Kürdistan Güvenlik Konseyi Başkanı ve yeni hükümeti kurmakla görevli Mesrur Barzani, İngiltere’den gelen parlamenter heyete, Kürdistan Bölgesi’ndeki mülteci ve göçmenler için daha fazla insani yardım yapılması talebinde bulundu.

Mesrur Barzani bugün, İngiltere Parlamentosu’nun Jack Lopresti başkanlığındaki Kürdistan'daki Tüm Parti Parlamento Grubu üyeleriyle bir araya geldi. Heyette grubun üyeleri Steve Reed, Toby Perkins ve Gary Kent de yer aldı.

Gruba, Kürdistan Bölgesi’ne yönelik destek ver yardımları için teşekkür eden Mesrur Barzani, yeni hükümet kabinesinin kurulmasıyla ilgili adımlardan söz etti.

Kürdistan Bölgesi’nde çok sayıda mülteci ve göçmen bulunduğuna vurgu yapılan görüşmede, uluslararası toplumun, insani yardımların arttırılması için daha fazla çaba göstermesi gerektiği ifade edildi.

Konuk heyet ise Kürdistan Bölgesi’yle İngiltere arasındaki ilişkilerin devam etmesi gerektiğini ifade ederek, İngiltere’deki yatırımcıları Kürdistan Bölgesi’nde yatırımlar için teşvik ettiklerini kaydetti.

Heyet, mülteci ve göçmenlere yönelik yardımların nasıl arttırılacağıyla ilgili de araştırma yapmak istediklerini dile getirdi.

Yeni görevinde Mesrur Barzani’ye başarılar dileyen heyet, Kürdistan Bölgesi’nin ekonomik olarak gelişmesi için destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.