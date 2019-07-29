Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı’ndan Peşmerge çağrısı

K24 - BAĞDAT

Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Beşir Haddad, Peşmerge Güçleri’nin Kürdistan Bölgesi idaresi altında olmayan Kürdistani bölgelere dönüşünün Kerkük sorunu için somut bir çözüm olacağını söyledi.

K24’e konuşan Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Beşir Haddad, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ve Irak Savunma Bakanı ile Peşmerge’nin Kerkük’e dönüşünü görüştüklerini söyledi.

Haddad, şunları söyledi: “Irak Başbakanı ile Peşmerge’nin Kürdistani bölgelere dönme mevzusunu konuştuk. Geçtiğimiz günlerde Irak Savunma Bakanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede de Kerkük ve çevresindeki bazı askeri güçlerin sorun oluşturduğunu söyledik. Duruma acil müdahale edilmesi çağrısında bulunduk. Hem Başbakan’a hem de Savunma Bakanı’na gerçekçi çözümün, Peşmerge’nin bölgeye dönmesi ve Irak güçleri ile birlikte bölgenin güvenliğini sağlaması olduğunu söyledik.”

Kürdistan İslami Birliği’nden (Yekgirtu) Irak Parlamentosu Üyesi Cemal Koçer ise K24’e yaptığı açıklamada, “Kürtlerin yaşadığı Dakuk, Kerkük ve Şengal gibi bölgelerle ilgili sorunun çözümünü Kürtlerin hep birlikte tartışması lazım. Sorun sadece bir tarafın veya bir bölgenin sorunu değil. Kürtler bir fraksiyon olarak hep birlikte meselenin çözümüyle ilgilendiğinde Irak Hükümeti de durumu ciddiye alacaktır” ifadelerini kullandı.

Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü için geçtiğimiz günlerde ortak yüksek heyet oluşturulmuştu.

Peşmerge’nin 140’ıncı madde kapsamındaki bölgelere dönüşü ve söz konusu bölgelerdeki güvenlik boşluğunun doldurulması oluşturulan heyetin müzakere ettiği konular arasında yer alıyor.