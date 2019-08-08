Öcalan: Çözüm için hazırım

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PKK lideri Abdullah Öcalan, “Kürtlere yer açmaya çalışıyorum gelin Kürt sorununu çözelim” dedi.

Asrın Hukuk Bürosu’ndan, PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapılan avukat görüşmesine dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, Öcalan’ın, “Kürtlere yer açmaya çalışıyorum gelin Kürt sorununu çözelim. Bir haftada çatışma durumunu, ihtimalini ortadan kaldırırım diyorum. Ben çözerim, kendime güveniyorum, çözüm için hazırım. Ancak devlet de, devlet aklı da gereğini yapmalıdır” dediği belirtildi.

Öcalan’ın avukatları dün, İmralı Cezaevi’nde görüşme gerçekleştirmişti.

Abdullah Öcalan'ın avukatlığını üstlenen Asrın Hukuk Bürosu avukatları 2 Mayıs ve 22 Mayıs tarihlerinde İmralı'ya giderek, 8 yıl sonra Öcalan'la görüşme gerçekleştirmişti.

İlk görüşmede, Türkiye’nin ve bölgenin sorunlarına dair öneride bulunan Öcalan'ın ikinci görüşmede yaptığı çağrı üzerine 26 Mayıs'ta açlık grevi ve ölüm orucu eylemleri sonlandırılmıştı.