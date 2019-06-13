Dubai’den ev alana AB vizesi promosyon

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Dubai’den 1.3 milyon dolarlık ev alanlara, Moldova pasaportu verilmesi AB’de güvenlik endişesi yarattı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde yapılan ve 6 adadan oluşan ‘Seahorse Villas’tan (Denizatı Evleri) en az 1.3 milyon dolarlık konut alan kişilere promosyon olarak Moldova pasaportu verilecek.

Villa satın alarak Moldova pasaportuna sahip olan kişiler, AB bölgesine vizesiz giriş yapma hakkını da elde etmiş oluyor.

Irak, Suudi Arabistan ve Çin gibi Ortadoğu ve Asya ülkelerinden pek çok yatırımcının bu fırsattan yararlanması, Alman AP üyesi Sven Giegold tarafından “kabul edilemez bir güvenlik riski” olarak tanımlandı.

Moldova AB’ye üye olmasa da vatandaşlarının, Schengen Bölgesi’nde yer alan ülkeler de dahil 121 ülkede serbest dolaşım hakkı bulunuyor.