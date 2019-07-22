İspanya’da diktatör Franco’nun ölümünden sonra bir ilk

HABER MERKEZİ

İspanya'da Nisan ayında düzenlenen erken genel seçimde birinci gelen Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) lideri Pedro Sánchez, bu hafta başbakan olmak için güvenoyu yoklamasından geçecek.

Sánchez'in Nisan ayında düzenlenen seçimde tek başına hükümet kurmak için yeterli koltuk sayısına ulaşamaması, radikal sol parti Podemos ile hükümet kurmak için uzun zamandır müzakere yürütülmesine neden oluyordu.

Ancak hafta sonu yapılan açıklamalarda Podemos'un lideri Pablo Iglesias'ın hükümette görev almaktan vazgeçmesi üzerine iki partinin koalisyon kurmak için anlaştığı kaydedildi.

Bu haberlerin doğru çıkması halinde İspanya, diktatör Franco'nun 1975 yılında ölümünün ardından demokrasi rejimine geçmesinden beri ilk defa bir koalisyon hükümeti tarafından yönetilecek.

MÜZAKERELER PAZAR GEÇ SAATLERE KADAR SÜRDÜ

Nisan ayında yapılan seçimde PSOE, 123 koltuk alarak 350 koltuk bulunan parlamentoda çoğunluğu ele geçirememişti.

Sanchez'in hükümet kurabilmesi için 42 koltuğu bulunan Podemos ve birkaç bölgesel partinin daha desteğini almasına ihtiyacı var.

Podemos'un lideri Pablo Iglesias, Cuma günü Twitter'dan gönderdiği videosunda hükümette olmamayı, Podemos'un kurulacak hükümette yeterli bakanlık sayısıyla temsil edilmesi takdirinde kabul ettiğini; bu şekilde bir koalisyon kurabileceklerini söylemişti.

Bunun sebebi de PSOE lideri Pedro Sánchez'in Podemos ile hükümet kurmayı tek bir şartla kabul etmesi, o da Iglesias'ın hükümette olmamasıydı.

Iglesias'ın Katalan bağımsızlık referandumunu desteklemesi ve hapisteki Katalan siyasetçileri 'siyasi mahkumlar’ olarak tanımlaması, Sanchez'in Podemos lideri Iglesias'ın hükümette rol almasını istememesine neden oluyordu.

Iglesias'ın videosunun ardından PSOE'nun sözcüsü Adriana Lastra, yaptığı açıklamada iki partinin anlaşarak önümüzdeki hafta bir hükümet kurması konusunda güveninin tam olduğunu söyledi.

Bloomberg'in İspanyol basınına dayandırdığı haberinde ise iki parti arasında kabine müzakerelerinin Pazar günü geç saatlere kadar sürdüğü ve henüz bir anlaşma sağlanamadığı belirtildi.

İspanyol El Mundo gazetesine göre Sanchez, Podemos'a dışişleri, içişleri, savunma ve adalet bakanlıklarının verilmesine karşı çıkıyor.

İspanyol El Pais gazetesine göre ise Iglesias en az beş bakanlık istiyor.

İLK OYLAMA SALI GÜNÜ

Parlamentoda hükümet kurulmasına yönelik görüşmeler bugün başlıyor.

İlk güvenoyu yoklaması ise Salı günü düzenlenecek. Eğer Sanchez bu oylamada mutlak çoğunluk olan 176 koltuğa ulaşamazsa ikinci güvenoyu yoklaması Perşembe günü düzenlenecek.

Sanchez'in bu oylamada da başarısız olması takdirinde ya yeni bir çözümün bulunması gerekecek ya da İspanya Kasım ayında son dört yıl içindeki dördüncü seçimine gidecek.

Haziran 2018'de iktidardaki Halk Partisi'nin düzenlenen güvenoyu yoklamasından başarısız bir şekilde çıkması üzerine Sanchez başbakan olmuştu. Başbakanlığı sırasında da erken seçim kararı almış, İspanya Nisan ayında erken seçime gitmişti. (Kaynak: BBC Türkçe)