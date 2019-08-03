BASIN ÖZETİ - 3 Ağustos 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
ABD’den yeni heyet
Yolculukta facia: 5 ölü
Sınırda can alan ateş
Uzaklardan geldiler
Yeni bir ufuk açıldı
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Yanlış politikanın bedeli ağır oldu
Güvenli bölgede kilometre hesabı
Kahve makinesi faciası
Soğuk Savaşı bitiren imza çöpe gitti
Hakkari Valiliği: Asker uyarı ateşi açtı
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Bu kaçıncı çocuk bu kaçıncı ölüm!
‘Güvenli bölge’ anlaşmazlığı
Dünyanın güvenliğine bir tehdit daha
Ezdilerin travması devam ediyor
Suriyeli işçiler: Diken üstündeyiz
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Otobüs alev topuna döndü
1 milyar dolarlık yatırım
Cinayette dehşete düşüren gerçekler
Doğu Akdeniz’e şimdi de Avustralya geldi
Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
İran da sınırda bir genci katletti
14 yaşındaki çocuğa ‘angajman’ kurşunu
‘Koridor’ tartışması
CHP’ye operasyon desteği tepkisi
2’si çocuk 5 çocuk yanarak can verdi
Dünya Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
15 yılda kira öder gibi ev alma imkanı
Aylık ihracat 16 milyon dolar sınırına yaklaştı
İhracata 1 milyar dolarlık G. Kore dopingi geliyor
Trump’tan Çin’e karşı 300 milyar dolarlık hamle
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Bir çocuğun hayatını çaldılar
Üreticinin yüzü yine gülmeyecek
Belediyeler eliyle büyüyen canavarlar
Nükleer anlaşma bitti
2,5 yılda yüzde 34 zam
Akşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
ABD kabul etmezse tek başımıza yaparız
Soğuk Savaşı bitiren anlaşma iptal
Tatil yolunda facia
Dev finale ilk kadın hakem
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