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BASIN ÖZETİ - 3 Ağustos 2019

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BASIN ÖZETİ - 3 Ağustos 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

ABD’den yeni heyet

Yolculukta facia: 5 ölü

Sınırda can alan ateş

Uzaklardan geldiler

Yeni bir ufuk açıldı


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Yanlış politikanın bedeli ağır oldu

Güvenli bölgede kilometre hesabı

Kahve makinesi faciası

Soğuk Savaşı bitiren imza çöpe gitti

Hakkari Valiliği: Asker uyarı ateşi açtı


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Bu kaçıncı çocuk bu kaçıncı ölüm!

‘Güvenli bölge’ anlaşmazlığı

Dünyanın güvenliğine bir tehdit daha

Ezdilerin travması devam ediyor

Suriyeli işçiler: Diken üstündeyiz


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Otobüs alev topuna döndü

1 milyar dolarlık yatırım

Cinayette dehşete düşüren gerçekler

Doğu Akdeniz’e şimdi de Avustralya geldi


Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

İran da sınırda bir genci katletti

14 yaşındaki çocuğa ‘angajman’ kurşunu

‘Koridor’ tartışması

CHP’ye operasyon desteği tepkisi

2’si çocuk 5 çocuk yanarak can verdi


Dünya Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

15 yılda kira öder gibi ev alma imkanı

Aylık ihracat 16 milyon dolar sınırına yaklaştı

İhracata 1 milyar dolarlık G. Kore dopingi geliyor

Trump’tan Çin’e karşı 300 milyar dolarlık hamle


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Bir çocuğun hayatını çaldılar

Üreticinin yüzü yine gülmeyecek

Belediyeler eliyle büyüyen canavarlar

Nükleer anlaşma bitti

2,5 yılda yüzde 34 zam


Akşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

ABD kabul etmezse tek başımıza yaparız

Soğuk Savaşı bitiren anlaşma iptal

Tatil yolunda facia

Dev finale ilk kadın hakem   

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