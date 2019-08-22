Trump: Savaşın ya da evinize gidin

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ABD Başkanı Donald Trump, Fed yöneticilerine ilişkin yaptığı açıklamada ‘savaşın ya da evinize gidin’ dedi.

Trump, Almanya'nın 30 yıl negatif faizle tahvil sattığını ancak Fed'in yapılması gerekenleri yapmadığını söyledi.

Twitter’dan açıklama yapan ABD Başkanı Trump, şunları söyledi:

“Almanya 30 yıl vadeli negatif faiz ile tahvil sattı. Almanya, ABD ile rekabet ediyor. FED, bizim yapmamız gerekeni yapmamıza imkan vermiyor. Fed bizi rekabetimizde dezavantajlı hale getiriyor. Dolar güçlü, enflasyon yok. Fed bataklık kumu gibi hareket ediyor. Savaşın ya da evinize gidin” ifadelerini kullandı.